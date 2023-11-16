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Фигуранта дела о подготовке убийства Соловьёва просят отправить на лечение

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Гособвинение попросило применить принудительные меры медицинского характера для одного из фигурантов уголовного дела о подготовке убийства журналиста Владимира Соловьёва.
Фигуранта дела о подготовке убийства Соловьёва просят отправить на лечение
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.

Уточняется, что речь идёт о жителе Москвы Василии Стрижакове.

«Прошу суд освободить Стрижакова от наказания и назначить ему меры медицинского характера», — сказала представитель обвинения.

В апреле 2022 года ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство российского журналиста Владимира Соловьёва.

Соловьёв поблагодарил ФСБ и заявил, что не замечал никакой слежки за собой.

СК России завершил расследование дела о покушении на журналиста Владимира Соловьёва.

Всего было привлечено к ответственности восемь граждан России.

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