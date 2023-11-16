Фигуранта дела о подготовке убийства Соловьёва просят отправить на лечение
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.
Уточняется, что речь идёт о жителе Москвы Василии Стрижакове.
«Прошу суд освободить Стрижакова от наказания и назначить ему меры медицинского характера», — сказала представитель обвинения.
В апреле 2022 года ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство российского журналиста Владимира Соловьёва.
Соловьёв поблагодарил ФСБ и заявил, что не замечал никакой слежки за собой.
СК России завершил расследование дела о покушении на журналиста Владимира Соловьёва.
Всего было привлечено к ответственности восемь граждан России.