Фигуранта дела о подготовке убийства Соловьёва просят отправить на лечение

Гособвинение попросило применить принудительные меры медицинского характера для одного из фигурантов уголовного дела о подготовке убийства журналиста Владимира Соловьёва.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.

Уточняется, что речь идёт о жителе Москвы Василии Стрижакове.

«Прошу суд освободить Стрижакова от наказания и назначить ему меры медицинского характера», — сказала представитель обвинения.

В апреле 2022 года ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство российского журналиста Владимира Соловьёва.

Соловьёв поблагодарил ФСБ и заявил, что не замечал никакой слежки за собой.

СК России завершил расследование дела о покушении на журналиста Владимира Соловьёва.

Всего было привлечено к ответственности восемь граждан России.