Бастрыкин: СК завершил расследование дела о покушении на журналиста Соловьёва

СК России завершил расследование дела о покушении на журналиста Владимира Соловьёва.

Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель СК России Александр Бастрыкин.

«Расследование уголовного дела по фактам приготовления к убийству журналиста Владимира Соловьёва завершено», — заявил он.

Всего было привлечено к ответственности восемь граждан России.

В апреле 2022 года ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство российского журналиста Владимира Соловьёва.

Соловьёв поблагодарил ФСБ и заявил, что не замечал никакой слежки за собой.