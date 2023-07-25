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Бастрыкин: СК завершил расследование дела о покушении на журналиста Соловьёва

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СК России завершил расследование дела о покушении на журналиста Владимира Соловьёва.
Бастрыкин: СК завершил расследование дела о покушении на журналиста Соловьёва
  • РИА Новости

Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель СК России Александр Бастрыкин.

«Расследование уголовного дела по фактам приготовления к убийству журналиста Владимира Соловьёва завершено», — заявил он.

Всего было привлечено к ответственности восемь граждан России.

В апреле 2022 года ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство российского журналиста Владимира Соловьёва.

Соловьёв поблагодарил ФСБ и заявил, что не замечал никакой слежки за собой.

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