Бастрыкин: СК завершил расследование дела о покушении на журналиста Соловьёва
- РИА Новости
Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель СК России Александр Бастрыкин.
«Расследование уголовного дела по фактам приготовления к убийству журналиста Владимира Соловьёва завершено», — заявил он.
Всего было привлечено к ответственности восемь граждан России.
В апреле 2022 года ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство российского журналиста Владимира Соловьёва.
Соловьёв поблагодарил ФСБ и заявил, что не замечал никакой слежки за собой.