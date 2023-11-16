Суд в Грозном перенёс на 28 ноября рассмотрение дела о сожжении Корана
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
«Объявляется перерыв до 28 ноября в связи с неявкой потерпевших», — сказали в суде.
Уточняется, что в качестве потерпевших по этому делу выступают 13 имамов мечетей Грозного.
Ранее стало известно, что Никита Журавель, который обвиняется в сожжении Корана возле мечети в Волгограде, в ходе заседания суда заявил о частичном признании своей вины.
20 мая следователи возбудили уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих из-за сожжения Корана в Волгограде. Задержанный снимал сожжение священной книги на камеру.
В ходе допроса он сознался, что действовал по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей.
Следственный комитет передал дело в следственное управление СК по Чечне.