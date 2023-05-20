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СК возбудил дело по факту сожжения Корана в Волгограде

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Следователи возбудили уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих из-за сожжения Корана в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
СК возбудил дело по факту сожжения Корана в Волгограде
  • РИА Новости

«В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих», — говорится в заявлении в Telegram.

По данным следователей, задержанный снимал сожжение священной книги на камеру.

В ходе допроса он сознался, что действовал по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей.

Кроме того, задержанный сообщил, что снимал военные объекты России.

В апреле глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о поисках провокатора, который сжёг Коран у Белого озера рядом со Святым озером в Москве, и назвал произошедшее провокацией.

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