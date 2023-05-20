СК возбудил дело по факту сожжения Корана в Волгограде
- РИА Новости
«В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих», — говорится в заявлении в Telegram.
По данным следователей, задержанный снимал сожжение священной книги на камеру.
В ходе допроса он сознался, что действовал по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей.
Кроме того, задержанный сообщил, что снимал военные объекты России.
В апреле глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о поисках провокатора, который сжёг Коран у Белого озера рядом со Святым озером в Москве, и назвал произошедшее провокацией.