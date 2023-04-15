Глава Чечни Кадыров сообщил о поисках провокатора, сжёгшего Коран в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о поисках провокатора, который сжёг Коран у Белого озера рядом со Святым озером в Москве.

Чеченский лидер назвал подобные акты «визитной карточкой» западных либералов и добавил, что такие провокации не нужны «ни мусульманам, ни православным».

«В ближайшее время личность провокатора будет установлена, он понесёт заслуженное наказание», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что МИД Турции вызвал посла Дании после провокации против Корана и турецкого флага.

Ему выразили протест.

В марте Кадыров объявил награду в 10 млн рублей за взятие в плен украинского военного, который сжёг Коран и опубликовал видео своего поступка в сети.