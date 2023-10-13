Обвиняемый в сожжении Корана в Волгограде Журавель частично признал вину

Никита Журавель, который обвиняется в сожжении Корана возле мечети в Волгограде, в ходе заседания суда заявил о частичном признании своей вины.

По данным ТАСС, Журавель обвиняется по двум статьям УК, в том числе об оскорблении чувств верующих и хулиганстве по мотивам религиозной ненависти.

«Я себя признаю виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 148 УК России, именно в самом сожжении священной книги — Корана», — отметил обвиняемый.

При этом он заявил, что не имел мотивов грубого нарушения общественного порядка.

Срок ареста Журавеля продлили на шесть месяцев. Следующее заседание суда запланировано на 24 октября.

20 мая следователи возбудили уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих из-за сожжения Корана в Волгограде. Задержанный снимал сожжение священной книги на камеру.

В ходе допроса он сознался, что действовал по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей.

Следственный комитет передал дело в следственное управление СК по Чечне.