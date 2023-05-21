Уголовное дело по факту сожжения Корана в Волгограде передано в СУ СК по Чечне
- РИА Новости
Такое решение принял председатель СК России Александр Бастрыкин.
«Уголовное дело в отношении Никиты Журавель... передано для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Чеченской Республике», — сказано в сообщении СК.
Уточняется, что само дело было возбуждено в следственном управлении СК по Волгоградской области.
20 мая следователи возбудили уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих из-за сожжения Корана в Волгограде. Задержанный снимал сожжение священной книги на камеру.
В ходе допроса он сознался, что действовал по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей.