Уголовное дело по факту сожжения Корана в Волгограде передано в СУ СК по Чечне

Следственный комитет передал в следственное управление СК по Чечне уголовное дело о сожжении Корана в Волгограде.

Такое решение принял председатель СК России Александр Бастрыкин.

«Уголовное дело в отношении Никиты Журавель... передано для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Чеченской Республике», — сказано в сообщении СК.

Уточняется, что само дело было возбуждено в следственном управлении СК по Волгоградской области.

20 мая следователи возбудили уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих из-за сожжения Корана в Волгограде. Задержанный снимал сожжение священной книги на камеру.

В ходе допроса он сознался, что действовал по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей.