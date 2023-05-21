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Уголовное дело по факту сожжения Корана в Волгограде передано в СУ СК по Чечне

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Следственный комитет передал в следственное управление СК по Чечне уголовное дело о сожжении Корана в Волгограде.
Уголовное дело по факту сожжения Корана в Волгограде передано в СУ СК по Чечне
  • РИА Новости

Такое решение принял председатель СК России Александр Бастрыкин.

«Уголовное дело в отношении Никиты Журавель... передано для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Чеченской Республике», — сказано в сообщении СК.

Уточняется, что само дело было возбуждено в следственном управлении СК по Волгоградской области.

20 мая следователи возбудили уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих из-за сожжения Корана в Волгограде. Задержанный снимал сожжение священной книги на камеру.

В ходе допроса он сознался, что действовал по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей.

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