Врач посоветовала очищать и дезинфицировать наушники раз в неделю

Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала в беседе с RT, как использовать наушники без вреда для здоровья.

«Длительное воздействие громких звуков, воспроизводимых наушниками, может привести к повреждению и даже гибели волосковых клеток внутреннего уха, которые улавливают колебание звуковых волн и передают сигнал о них в мозг. Утрата этих клеток — процесс необратимый, учёные пока не научились их восстанавливать. Когда их количество уменьшается, человек начинает хуже слышать. Ему чаще приходится переспрашивать собеседника, сложнее уловить информацию в многоголосой беседе, может возникнуть шум в ушах», — предупредила собеседница RT.

Чтобы этого не произошло, необходимо ограничивать длительность и громкость прослушивания музыки, книг или аудиолекций через наушники, посоветовала эксперт.

«Особенно вредны высокие (2 кГц и выше) и громкие (120 дБ и более) звуки. Безопасным считается использование наушников при громкости звука 50—65 дБ. В большинстве устройств это 50—60% от максимального уровня громкости. Можно проверить себя: если при включённой в наушниках музыке слышно внешние звуки, например автотранспорта на улице, значит, громкость нормальная. Для более точных тестов существуют различные приложения, которые позволяют измерить уровень звука», — рассказала врач.

По её словам, прослушивание музыки на громкости свыше 80 дБ уже опасно для слуха.

Отмечается, что длительное акустическое воздействие тоже нежелательно. Эксперты рекомендуют использовать наушники не более часа подряд и суммарно менее двух часов в день.

«При использовании таких устройств важно помнить и о вопросах гигиены. Наушники рекомендуется хотя бы раз в неделю очищать и дезинфицировать. Их не стоит носить просто в кармане или сумке — лучше подобрать специальный футляр: в таком случае минимизируется вероятность занести в слуховой проход инфекцию. Рекомендуется отказаться от вакуумных наушников и выбрать накладные, так как вакуумные наушники могут спровоцировать раздражение и воспаление кожных покровов слухового прохода. Этот вид наушников не стоит использовать людям с аллергией и сахарным диабетом», — заключила врач.

Ранее Демьяновская рассказала в беседе с RT, какие неочевидные, на первый взгляд, сигналы тела могут указывать на стресс и как с ними справиться.