В Совфеде призвали подумать об уголовной ответственности за склонение к аборту

Нужно подумать о введении уголовной ответственности за склонение женщин к аборту, заявила RT сенатор Ольга Ковитиди.

Как подчеркнула парламентарий, многодетные семьи в России должны стать нормой общественной жизни.

«Для этого женщины должны захотеть рожать детей. В государстве должны быть рассмотрены дополнительные меры материальной поддержки семей, в которых рождается четверо, пятеро и более детей. Будущие мамы — студентки высших и среднеобразовательных учреждений должны иметь ряд существенных преференций, позволяющих им учиться и работать. Право на последующий перевод беременной студентки с заочной, дневной, вечерней формы обучения с платной формой обучения на бюджетную, бесплатную, может стать серьёзным прорывом в решении вопроса повышения рождаемости среди молодёжи», — пояснила сенатор.

По её словам, вопросы, связанные со случаями медицинских показаний прерывания беременности, должны быть чётко регламентированы с целью сохранения жизни и здоровья женщины.

«Нужно ли защищать беременных женщин и что конкретно необходимо сделать для усиления их социальной защиты? Очевидно, что в период беременности женщина очень ранима, а значит, нуждается в особой поддержке и защите семьи, общества и государства», — пояснила сенатор.

Кроме того, она добавила, что умышленные действия, направленные на принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путём уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований, должны повлечь наказание.

«Санкция за подобные административно-правовые правонарушения должна быть ощутимой. Но данный вопрос только административно-правовым регулированием окончиться не может. Основываясь на принципе логической последовательности и системности, возникает обоснованная необходимость более внимательного изучения вопроса необходимости криминализации административной статьи путём дополнения ст. 123 УК, предусматривающей ответственность за

«Незаконное проведение искусственного прерывания беременности»,

п. 4, предусматривающим наказание за склонение или принуждение женщины к осуществлению аборта», — заключила собеседница RT.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила предусмотреть право медицинского персонала на отказ от выполнения обязанностей по подготовке пациентки к искусственному прерыванию беременности по немедицинским показаниям.