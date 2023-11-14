Медсёстрам предлагают дать право на отказ от проведения аборта в ряде случаев
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Копия обращения на имя депутата Госдумы Вероники Власовой имеется в распоряжении RT.
Как напомнила Волынец, лечащий врач по согласованию с должностным лицом медицинской организации может отказаться от наблюдения за пациентом и от его лечения, а также уведомить в письменной форме об отказе от проведения искусственного прерывания беременности, если это непосредственно не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих.
При этом, как пояснила собеседница RT, медицинская сестра-акушерка является помощником врача-гинеколога, она выполняет назначение специалиста, но права на такой отказ не имеет.
Детский омбудсмен предложила внести изменения в ч. 3 ст. 70 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и предусмотреть право иного медицинского персонала на отказ от выполнения обязанностей по подготовке пациента к искусственному прерыванию беременности по немедицинским показаниям.
«Прошу Вас, уважаемая Вероника Валерьевна, поддержать данное предложение, инициировать разработку законопроекта, реализация которого окажет положительное влияние на динамику рождаемости нашей страны», — говорится в тексте обращения.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал в беседе с RT заявление главы Минздрава Крыма Константина Скорупского о том, что аборты будут проводиться только в государственных медучреждениях Крыма, частные клиники добровольно отказались от проведения прерывания беременности.