Милонов: показания для аборта должны быть минимизированы до разумного предела
- РИА Новости
«Я рад, что мы делаем первые шаги в нужную сторону. Показания для аборта вообще должны быть минимизированы до разумного предела как в частной, так и в государственной медицине. Я буду добиваться, чтобы прерывание беременности было окончательно выведено из системы ОМС. Это моя принципиальная позиция», — подчеркнул парламентарий.
Ранее Скорупский заявил, что аборты будут проводиться только в государственных медучреждениях Крыма, частные клиники добровольно отказались от проведения прерывания беременности.