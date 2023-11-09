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Милонов: показания для аборта должны быть минимизированы до разумного предела

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Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал в беседе с RT заявление главы Минздрава Крыма Константина Скорупского о том, что аборты будут проводиться только в государственных медучреждениях Крыма, частные клиники добровольно отказались от проведения прерывания беременности.
Милонов: показания для аборта должны быть минимизированы до разумного предела
  • РИА Новости

«Я рад, что мы делаем первые шаги в нужную сторону. Показания для аборта вообще должны быть минимизированы до разумного предела как в частной, так и в государственной медицине. Я буду добиваться, чтобы прерывание беременности было окончательно выведено из системы ОМС. Это моя принципиальная позиция», — подчеркнул парламентарий. 

Ранее Скорупский заявил, что аборты будут проводиться только в государственных медучреждениях Крыма, частные клиники добровольно отказались от проведения прерывания беременности.

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