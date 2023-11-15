В Москве открыли мемориальную доску в честь кардиолога Чазова
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Церемония состоялась в Национальном центре кардиологии.
Чазов разработал систему диагностики, лечения и реабилитации пациентов. Его научные разработки по лечению пациентов при инфарктах, новые подходы к терапии тромбозов широко применялись в России, Европе и США.
Ранее сообщалось, что на улице Карла Маркса в Казани открыли мемориальную доску в честь балерины Нинель Юлтыевой. Автор — скульптор Зульфия Мухамедьянова.