В Москве открыли мемориальную доску в честь кардиолога Чазова

В Москве прошла церемония открытия мемориальной доски в честь академика, кардиолога и общественного деятеля Евгения Чазова.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Церемония состоялась в Национальном центре кардиологии.

Чазов разработал систему диагностики, лечения и реабилитации пациентов. Его научные разработки по лечению пациентов при инфарктах, новые подходы к терапии тромбозов широко применялись в России, Европе и США.

Ранее сообщалось, что на улице Карла Маркса в Казани открыли мемориальную доску в честь балерины Нинель Юлтыевой. Автор — скульптор Зульфия Мухамедьянова.