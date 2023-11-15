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В Москве открыли мемориальную доску в честь кардиолога Чазова

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В Москве прошла церемония открытия мемориальной доски в честь академика, кардиолога и общественного деятеля Евгения Чазова.
В Москве открыли мемориальную доску в честь кардиолога Чазова
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Церемония состоялась в Национальном центре кардиологии.

Чазов разработал систему диагностики, лечения и реабилитации пациентов. Его научные разработки по лечению пациентов при инфарктах, новые подходы к терапии тромбозов широко применялись в России, Европе и США.

Ранее сообщалось, что на улице Карла Маркса в Казани открыли мемориальную доску в честь балерины Нинель Юлтыевой. Автор — скульптор Зульфия Мухамедьянова.

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