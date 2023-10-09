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В Казани открыли мемориальную доску в честь балерины Юлтыевой

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На улице Карла Маркса в Казани открыли мемориальную доску в честь балерины Нинель Юлтыевой. Автор — скульптор Зульфия Мухамедьянова.
В Казани открыли мемориальную доску в честь балерины Юлтыевой
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на республиканское Минкультуры.

Народная артистка РСФСР, Татарстана и Башкирии долгое время преподавала в Казани. Она руководила балетной труппой Татарского театра оперы и балета имени Джалиля, также открыла кафедру хореографии в Казанском институте культуры и искусств.

Как отметили в ведомстве, Юлтыева воспитала «целую плеяду своих выпускников, которые прославляют Татарстан далеко за его пределами».

Ранее сообщалось, что на улице Баумана в Казани прошла церемония открытия мемориальной доски в честь государственного и общественного деятеля Мансура Хасанова.

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