В Казани открыли мемориальную доску в честь государственного деятеля Мансура Хасанова

На улице Баумана в Казани прошла церемония открытия мемориальной доски в честь государственного и общественного деятеля Мансура Хасанова.

Об этом сообщает «Реальное время».

Открытие посетили раис Татарстана Рустам Минниханов, первый президент республики и государственный советник Минтимер Шаймиев, руководитель администрации главы региона Асгат Сафаров и другие.

Мемориальную доску разместили на стене Академии наук Татарстана, где Хасанов работал долгое время.

«Мемориальная доска на стенах родной академии — это ещё один важный знак признания больших заслуг учёного, дань уважения его бесценному вкладу в общее дело», — цитирует Минниханова «Бизнес Online».

Автор мемориальной доски — скульптор Тимофей Тюрин.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде открыли мемориальную доску контр-адмиралу, участнику Великой Отечественной войны и войны с Японией, кавалеру ордена Ленина, двух орденов Красной Звезды, ордена «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, почётному ветерану города Аркадию Викторовичу Ганрио.