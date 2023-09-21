В Нижнем Новгороде открыли мемориальную доску герою войны Аркадию Ганрио

В Нижнем Новгороде открыли мемориальную доску контр-адмиралу, участнику Великой Отечественной войны и войны с Японией, кавалеру ордена Ленина, двух орденов Красной Звезды, ордена «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, почётному ветерану города Аркадию Викторовичу Ганрио.

Торжественная церемония открытия состоялась 20 сентября, пишет сайт pravda-nn.ru.

С инициативой установки мемориальной доски на фасаде дома №32 по улице Большая Покровская выступила Общественная организация ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов города.

«Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде поддержал идею, и сообща нам удалось её реализовать», — отметил в своей речи на церемонии открытия заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге изготовили мемориальную доску советскому и российскому этнографу, историку и дешифровщику письменности майя Юрию Кнорозову.