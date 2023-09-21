В Нижнем Новгороде открыли мемориальную доску герою войны Аркадию Ганрио
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Торжественная церемония открытия состоялась 20 сентября, пишет сайт pravda-nn.ru.
С инициативой установки мемориальной доски на фасаде дома №32 по улице Большая Покровская выступила Общественная организация ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов города.
«Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде поддержал идею, и сообща нам удалось её реализовать», — отметил в своей речи на церемонии открытия заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге изготовили мемориальную доску советскому и российскому этнографу, историку и дешифровщику письменности майя Юрию Кнорозову.