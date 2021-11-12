Умер почётный директор НМИЦ кардиологии Евгений Чазов

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Кардиолог, академик РАН, почётный директор НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгений Чазов умер в возрасте 92 лет.
Умер почётный директор НМИЦ кардиологии Евгений Чазов
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Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации выражает глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Евгения Чазова», — говорится в сообщении.

Как подчёркивается, Чазов «спас миллионы жизней».

В Минздраве отметили, что «смелые научные разработки академика по лечению пациентов при инфарктах, новые подходы к терапии тромбозов широко применялись в России, Европе и США».

29 октября сообщалось, что военный нейрохирург Борис Гайдар, разработавший современную доктрину оказания нейрохирургической помощи в ходе конфликтов, скончался на 76-м году жизни.

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