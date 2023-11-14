Эндокринолог Петеркова: ночная жажда у детей может быть признаком диабета
- Gettyimages.ru
- © cyano66
В настоящее время заболевание хорошо поддаётся контролю, дети не имеют тех тяжёлых осложнений, которые были ещё 15 лет назад, поделилась врач в беседе с сайтом kp.ru.
Тем не менее в России до десяти детей в год погибают от диабета из-за того, что им вовремя не поставили диагноз.
Петеркова посоветовала проверить уровень сахара в крови у ребёнка, если он регулярно просыпается по ночам из-за жажды.
«Бывает, тут думают про кишечную инфекцию, потому что болит живот, рвота у больного, и его везут в инфекционную больницу, но не измеряют уровень сахара в крови», — подытожила эндокринолог.
Ранее руководитель психологической поддержки образовательной компании MAXIMUM Education Анна Тимофеенко в разговоре с газетой «Известия» рассказала, что у ребёнка с гиперактивностью могут возникнуть сложности с обучением.