Врач Романенко: нездоровый образ жизни может способствовать развитию варикоза

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что в развитии варикоза важную роль играют генетика и образ жизни.

Варикоз может проявиться из-за наследственной предрасположенности, сообщила она в беседе с сайтом «Москва 24».

При этом имеет значение и образ жизни: избыточная масса тела или длительное стоячее положение предрасполагает к развитию варикозной болезни, отметила Романенко.

«Поднятие тяжестей тоже увеличивает нагрузку на всю венозную систему», — добавила врач.

Ранее семейный терапевт, клинический психолог-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Ивашкевич в беседе с сайтом kp.ru выразила мнение, что вред от фастфуда можно снизить, если соблюдать некоторые правила.