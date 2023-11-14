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Врач Романенко: нездоровый образ жизни может способствовать развитию варикоза

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Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что в развитии варикоза важную роль играют генетика и образ жизни.
Врач Романенко: нездоровый образ жизни может способствовать развитию варикоза
  • Gettyimages.ru
  • © gilaxia

Варикоз может проявиться из-за наследственной предрасположенности, сообщила она в беседе с сайтом «Москва 24».  

При этом имеет значение и образ жизни: избыточная масса тела или длительное стоячее положение предрасполагает к развитию варикозной болезни, отметила Романенко.

«Поднятие тяжестей тоже увеличивает нагрузку на всю венозную систему», — добавила врач.

Ранее семейный терапевт, клинический психолог-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Ивашкевич в беседе с сайтом kp.ru выразила мнение, что вред от фастфуда можно снизить, если соблюдать некоторые правила.

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