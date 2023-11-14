В Подмосковье провели 1,7 млн телемедицинских консультаций с начала года

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что с начала 2023 года в регионе провели более 1,7 млн телемедицинских консультаций.

Об этом сообщает телеканал «360».

«На сегодняшний день, благодаря телемедицине, можно проконсультироваться с врачом по итогам диспансеризации или пройденного лечения, закрыть больничный лист, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, также получить онлайн-консультации могут беременные женщины и дети», — сказала Стригункова.

Отмечается, что воспользоваться удалённой медицинской консультацией можно после первичного очного посещения врача.

Запись на услугу осуществляется через портал «Здравоохранение» или по телефону 122.

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