В Подмосковье провели 1,7 млн телемедицинских консультаций с начала года
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Об этом сообщает телеканал «360».
«На сегодняшний день, благодаря телемедицине, можно проконсультироваться с врачом по итогам диспансеризации или пройденного лечения, закрыть больничный лист, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, также получить онлайн-консультации могут беременные женщины и дети», — сказала Стригункова.
Отмечается, что воспользоваться удалённой медицинской консультацией можно после первичного очного посещения врача.
Запись на услугу осуществляется через портал «Здравоохранение» или по телефону 122.
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