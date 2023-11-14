RT в Telegram
Подпишись

В Подмосковье провели 1,7 млн телемедицинских консультаций с начала года

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что с начала 2023 года в регионе провели более 1,7 млн телемедицинских консультаций.
В Подмосковье провели 1,7 млн телемедицинских консультаций с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«На сегодняшний день, благодаря телемедицине, можно проконсультироваться с врачом по итогам диспансеризации или пройденного лечения, закрыть больничный лист, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, также получить онлайн-консультации могут беременные женщины и дети», — сказала Стригункова.

Отмечается, что воспользоваться удалённой медицинской консультацией можно после первичного очного посещения врача.

Запись на услугу осуществляется через портал «Здравоохранение» или по телефону 122.

Ранее НСН сообщала, что в Москве ИИ начал распознавать признаки ЛОР-заболеваний на рентгене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить