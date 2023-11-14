В Саратове возбудили дело о халатности из-за превышения наполняемости школ, из-за чего дети вынуждены учиться в две смены.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«Фактическая наполняемость ряда образовательных учреждений областного центра превысила проектную мощность», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в связи с этим дети вынуждены учиться в две смены.

Ранее нескольких учеников лицея-интерната №64 в Саратове госпитализировали из-за возможного отравления парами хлора после посещения ими бассейна на уроке физкультуры.

Прокуратура Приморского края провела проверку в одной из школ посёлка городского типа Лучегорский, где учительница физкультуры заставила детей выполнять упражнения в костюмах химзащиты и противогазах.