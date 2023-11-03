Прокуратура Приморья проверила школу, где дети занимались физкультурой в противогазах

Прокуратура Приморского края провела проверку в одной из школ посёлка городского типа Лучегорский, где учительница физкультуры заставила детей выполнять упражнения в костюмах химзащиты и противогазах.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

«Установлено, что в октябре 2023 года преподаватель физической культуры… во время урока применила недопустимые и опасные для детей методы воспитания, понудив учеников 6-го класса выполнять упражнения в костюмах химической защиты и противогазах», — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Там уточнили, что в отношении учителя будет возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав и свобод учащихся.

Ранее председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов и мэр Ижевска Дмитрий Чистяков прокомментировали инцидент в школе, где 14-летний ученик напал с ножом на одноклассника.