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Власти Удмуртии и Ижевска прокомментировали нападение на ученика в школе

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Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов и мэр Ижевска Дмитрий Чистяков прокомментировали инцидент в школе, где 14-летний ученик напал с ножом на одноклассника.
Власти Удмуртии и Ижевска прокомментировали нападение на ученика в школе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает izh.kp.ru.

Как отметил Семёнов, врачи оказали пострадавшему всю необходимую помощь. Его могут выписать в течение недели.

«Спешить не будем — пусть побудет под наблюдением врачей. Уверен, что и родным так будет намного спокойнее», — сказал он.

Со своей стороны, Чистяков сообщил, что с одноклассниками мальчиков будут работать психологи.

«С нападавшим подростком сейчас работают правоохранительные органы. Школа и управление образования в сотрудничестве с коллегами из силового блока. Выводы будут сделаны по итогам расследования», — отметил он.

Ранее сообщалось, что прокуратура Удмуртии проводит проверку по факту нападения ученика с ножом на одноклассника в Ижевске.

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