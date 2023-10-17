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Прокуратура проводит проверку по факту нападения ученика на одноклассника в Ижевске

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Прокуратура Удмуртии проводит проверку по факту нападения ученика с ножом на одноклассника в Ижевске.
Прокуратура проводит проверку по факту нападения ученика на одноклассника в Ижевске
  • РИА Новости

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на надзорное ведомство.

Специалисты проверят причины и условия, приведшие к инциденту. Также они оценят обеспечение безопасности детей в образовательной организации.

В поле зрения правоохранительных органов ученики прежде не попадали, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Ранее сообщалось, что ученик восьмого класса нанёс три ножевых ранения во время урока в одной из школ Ижевска.

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