Прокуратура проводит проверку по факту нападения ученика на одноклассника в Ижевске

Прокуратура Удмуртии проводит проверку по факту нападения ученика с ножом на одноклассника в Ижевске.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на надзорное ведомство.

Специалисты проверят причины и условия, приведшие к инциденту. Также они оценят обеспечение безопасности детей в образовательной организации.

В поле зрения правоохранительных органов ученики прежде не попадали, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Ранее сообщалось, что ученик восьмого класса нанёс три ножевых ранения во время урока в одной из школ Ижевска.