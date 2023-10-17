Прокуратура проводит проверку по факту нападения ученика на одноклассника в Ижевске
- РИА Новости
Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на надзорное ведомство.
Специалисты проверят причины и условия, приведшие к инциденту. Также они оценят обеспечение безопасности детей в образовательной организации.
В поле зрения правоохранительных органов ученики прежде не попадали, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Ранее сообщалось, что ученик восьмого класса нанёс три ножевых ранения во время урока в одной из школ Ижевска.