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Госдума приняла закон об увеличении пенсий неработающим пенсионерам

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам.
Госдума приняла закон об увеличении пенсий неработающим пенсионерам
  • РИА Новости

Согласно документу, средний размер обеспечения получателей страховой пенсии вырастет до 22 605 рублей.

Размер пенсии по старости увеличится до 23 449 рублей.

Ранее стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе неработающие пенсионеры получат дополнительные выплаты к 93-й годовщине основания региона.

Как заявляли в Министерстве труда, на выплаты пенсий в 2024 году будет направлено свыше 10 трлн рублей.

Министр финансов Антон Силуанов сообщал, что средний размер пенсии в России в следующем году составит 23 244 рубля в месяц.

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