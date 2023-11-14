Госдума приняла закон об увеличении пенсий неработающим пенсионерам

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам.

Согласно документу, средний размер обеспечения получателей страховой пенсии вырастет до 22 605 рублей.

Размер пенсии по старости увеличится до 23 449 рублей.

Ранее стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе неработающие пенсионеры получат дополнительные выплаты к 93-й годовщине основания региона.

Как заявляли в Министерстве труда, на выплаты пенсий в 2024 году будет направлено свыше 10 трлн рублей.

Министр финансов Антон Силуанов сообщал, что средний размер пенсии в России в следующем году составит 23 244 рубля в месяц.