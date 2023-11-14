Госдума приняла закон об увеличении пенсий неработающим пенсионерам
- РИА Новости
Согласно документу, средний размер обеспечения получателей страховой пенсии вырастет до 22 605 рублей.
Размер пенсии по старости увеличится до 23 449 рублей.
Ранее стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе неработающие пенсионеры получат дополнительные выплаты к 93-й годовщине основания региона.
Как заявляли в Министерстве труда, на выплаты пенсий в 2024 году будет направлено свыше 10 трлн рублей.
Министр финансов Антон Силуанов сообщал, что средний размер пенсии в России в следующем году составит 23 244 рубля в месяц.