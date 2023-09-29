Минтруд: средний размер пенсии в 2024 году может составить более 23 тысяч рублей
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Минтруда России.
Министерство подчеркнуло, что на выплаты пенсий российским гражданам планируется выделить более 10 трлн рублей.
«В результате перерасчета с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1628 рублей и составит 23 405 рублей», — заявил Минтруд.
Ранее сообщалось, что с 1 октября увеличатся пенсии экс-сотрудников ФСБ и МВД.