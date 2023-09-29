Минтруд: средний размер пенсии в 2024 году может составить более 23 тысяч рублей

Средний размер пенсии для неработающих пенсионеров в 2024 году после индексации может составить 23 405 рублей.

Об этом говорится на сайте Минтруда России.

Министерство подчеркнуло, что на выплаты пенсий российским гражданам планируется выделить более 10 трлн рублей.

«В результате перерасчета с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1628 рублей и составит 23 405 рублей», — заявил Минтруд.

Ранее сообщалось, что с 1 октября увеличатся пенсии экс-сотрудников ФСБ и МВД.