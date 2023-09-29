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Минтруд: средний размер пенсии в 2024 году может составить более 23 тысяч рублей

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Средний размер пенсии для неработающих пенсионеров в 2024 году после индексации может составить 23 405 рублей.
Минтруд: средний размер пенсии в 2024 году может составить более 23 тысяч рублей
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Минтруда России.

Министерство подчеркнуло, что на выплаты пенсий российским гражданам планируется выделить более 10 трлн рублей.

«В результате перерасчета с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1628 рублей и составит 23 405 рублей», — заявил Минтруд.

Ранее сообщалось, что с 1 октября увеличатся пенсии экс-сотрудников ФСБ и МВД.

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