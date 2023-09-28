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Экономист Финогенова: с 1 октября увеличатся пенсии экс-сотрудников ФСБ и МВД

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С 1 октября в России некоторые категории пенсионеров будут получать повышенные выплаты, заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

С октября пенсии увеличатся у тех, кто достиг 80 лет, изменения коснутся пенсионеров с первой группой инвалидности.

«После повышения размер ежемесячной фиксированной выплаты к страховой пенсии у этих двух категорий составит 15 134,66 рубля», — цитирует агентство «Прайм» Финогенову.

Отмечается, что на 10,5% проиндексируют пенсии бывшим военным и приравненным к ним бывших служащих ФСБ, МВД, СВР, ФСО, ФСИН, СК, Росгвардии, МЧС, а также пожарным, таможенникам и сотрудникам органов контроля за оборотом наркотиков.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил сокращать возраст выхода на пенсию лицам, которые осуществляют трудовую деятельность, связанную с уходом за инвалидами.

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