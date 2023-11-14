Врач Геппе сравнила ситуацию с заболеваемость ОРВИ и гриппом с допандемийной

Профессор, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Наталья Геппе, заведующая кафедрой детских болезней Клинического института детского здоровья имени Н.Ф. Филатова Сеченовского Университета, рассказала, что в новом эпидсезоне возвращается ситуация, которая была характерна для допандемийного периода.

Постепенно занимают свои ниши вирусы гриппа и другие сезонные вирусы, которые прежде потеснила новая коронавирусная инфекция, сказала Геппе в интервью сайту kp.ru.

Также, по её словам, возвращается так называемый свиной грипп. При этом не исключены риски тяжёлого течения и осложнений, предупредила специалист.

«Речь скорее не о каких-то особенностях самого вируса (свиного гриппа. — RT), которые, конечно же, способны обусловить тяжёлое течение заболевания, а об отсутствии иммунологической памяти и опыта взаимодействия с ним в последние годы», — объяснила профессор.

Что касается коронавируса, то вероятность повторения пандемии врач оценила как низкую. Она отметила, что «коронавирусная инфекция постепенно становится одной из сезонных ОРВИ».

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.