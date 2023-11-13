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Специалисты «Поездов здоровья» оказали помощь 50 тысячам нижегородцев

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В Нижегородской области с начала 2023 года специалисты «Поездов здоровья» провели более 90,4 тыс. медицинских консультаций и оказали помощь свыше 50 тыс. жителям региона.
Специалисты «Поездов здоровья» оказали помощь 50 тысячам нижегородцев
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Нижегородскую областную клиническую больницу им. Н.А. Семашко.

«Всего за текущий год в ходе обследований у пациентов впервые выявлено более 13,4 тыс. заболеваний, включая 300 случаев злокачественных новообразований. На дообследование направлены 32 080 человек, в госпитализации нуждались 3169 пациентов», — заявил главврач больницы Сергей Богданов.

Также отмечается, что в ходе работы «Поездов здоровья» провели более 185,1 тыс. различных исследований, в том числе 20 тыс. флюорографий, 19,3 тыс. электрокардиографий, почти 17,4 тыс. ультразвуковых исследований, 60,4 тыс. лабораторных исследований.

Ранее НСН сообщало, что дежурные врачи начали работать в женских консультациях Москвы.

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