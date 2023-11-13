Якутская свадьба стала одним из наиболее ярких событий минувшего дня на выставке «Россия»

Одним из самых ярких событий вчерашнего дня на выставке «Россия» стала якутская свадьба, героями красочного традиционного обряда стали режиссёр Владислав Фёдоров и актриса Жанна Ксенофонтова.

«Наша выставка — про любовь. Любовь к людям, любовь к детям, любовь к семье, любовь мужчины и женщины. Про любовь к Родине», — сообщила заместитель генерального директора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Анастасия Звягина.

Жених и невеста в честь торжественной церемонии надели национальные свадебные одежды и украшения.

Костюмы новобрачных отражают сакральный смысл традиций и эстетики народа, его духовные идеалы и мировоззрение.

Наряд якутской невесты надевают в строгой последовательности, придавая процессу и каждому украшению особый смысл.

«Мы рады, что с каждым годом нас, якутян, становится больше: количество жителей региона составило миллион. Хочу пожелать вам от имени всех якутян счастья, любви, жизни в согласии», — сказал в поздравлении молодожёнам глава Республики Саха Айсен Николаев.

Также необычная церемония бракосочетания с обменом кольцами и официальной регистрацией брака для сотрудников космодрома Восточный состоялась на ВДНХ в ходе международной выставки-форума «Россия».

4 ноября состоялось открытие выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Она продлится 161 день — до 12 апреля 2024 года. На выставке представлено более 130 экспозиций и 13 экскурсионных маршрутов более чем с 500 экскурсиями ежедневно.