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Якутская свадьба стала одним из наиболее ярких событий минувшего дня на выставке «Россия»

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Одним из самых ярких событий вчерашнего дня на выставке «Россия» стала якутская свадьба, героями красочного традиционного обряда стали режиссёр Владислав Фёдоров и актриса Жанна Ксенофонтова.
Якутская свадьба стала одним из наиболее ярких событий минувшего дня на выставке «Россия»
  • © официальный тг-канал Международной выставки-форума "Россия"

«Наша выставка — про любовь. Любовь к людям, любовь к детям, любовь к семье, любовь мужчины и женщины. Про любовь к Родине», — сообщила заместитель генерального директора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Анастасия Звягина.

Жених и невеста в честь торжественной церемонии надели национальные свадебные одежды и украшения.

Костюмы новобрачных отражают сакральный смысл традиций и эстетики народа, его духовные идеалы и мировоззрение.

Наряд якутской невесты надевают в строгой последовательности, придавая процессу и каждому украшению особый смысл.

«Мы рады, что с каждым годом нас, якутян, становится больше: количество жителей региона составило миллион. Хочу пожелать вам от имени всех якутян счастья, любви, жизни в согласии», — сказал в поздравлении молодожёнам глава Республики Саха Айсен Николаев.

Также необычная церемония бракосочетания с обменом кольцами и официальной регистрацией брака для сотрудников космодрома Восточный состоялась на ВДНХ в ходе международной выставки-форума «Россия».

4 ноября состоялось открытие выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Она продлится 161 день — до 12 апреля 2024 года. На выставке представлено более 130 экспозиций и 13 экскурсионных маршрутов более чем с 500 экскурсиями ежедневно.

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