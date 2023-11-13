Якутская свадьба стала одним из наиболее ярких событий минувшего дня на выставке «Россия»
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«Наша выставка — про любовь. Любовь к людям, любовь к детям, любовь к семье, любовь мужчины и женщины. Про любовь к Родине», — сообщила заместитель генерального директора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Анастасия Звягина.
Жених и невеста в честь торжественной церемонии надели национальные свадебные одежды и украшения.
Костюмы новобрачных отражают сакральный смысл традиций и эстетики народа, его духовные идеалы и мировоззрение.
Наряд якутской невесты надевают в строгой последовательности, придавая процессу и каждому украшению особый смысл.
«Мы рады, что с каждым годом нас, якутян, становится больше: количество жителей региона составило миллион. Хочу пожелать вам от имени всех якутян счастья, любви, жизни в согласии», — сказал в поздравлении молодожёнам глава Республики Саха Айсен Николаев.
Также необычная церемония бракосочетания с обменом кольцами и официальной регистрацией брака для сотрудников космодрома Восточный состоялась на ВДНХ в ходе международной выставки-форума «Россия».
4 ноября состоялось открытие выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Она продлится 161 день — до 12 апреля 2024 года. На выставке представлено более 130 экспозиций и 13 экскурсионных маршрутов более чем с 500 экскурсиями ежедневно.