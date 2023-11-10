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На выставке «Россия» провели необычную свадьбу работников космодрома Восточный

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Необычная церемония бракосочетания с обменом кольцами и официальной регистрацией брака для сотрудников космодрома Восточный состоялась на ВДНХ в ходе международной выставки-форума «Россия».
На выставке «Россия» провели необычную свадьбу работников космодрома Восточный
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония прошла в павильоне «Космонавтика и авиация». Молодожёны Алёна Кузьмина и Александр Андрейченко расписались в книге записи актов и обменялись кольцами, а вынес их человек в скафандре.

Глава Амурской области Василий Орлов, российский космонавт Сергей Корсаков, а также гендиректор АО «ЦЭНКИ — Космодромы России» Николай Нестечук присутствовали на мероприятии и поздравили молодожёнов.

Ранее сообщалось, что семилетний мальчик по имени Матвей стал 500-тысячным посетителем выставки «Россия». Он выиграл поездку в Санкт-Петербург с семьёй.

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