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На выставке «Россия» мальчик Матвей стал 500-тысячным посетителем и выиграл путешествие

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На выставке-форуме «Россия» семилетний мальчик Матвей стал 500-тысячным посетителем, он выиграл поездку в Санкт-Петербург с семьёй.
На выставке «Россия» мальчик Матвей стал 500-тысячным посетителем и выиграл путешествие
  • РИА Новости

«Пятисоттысячный посетитель международной выставки-форума «Россия» получил специальный приз — двухдневную поездку с семьёй в Санкт-Петербург. Победителем стал семилетний Матвей, который приехал на выставку со своей мамой из Ростова-на-Дону. Вручение приза прошло на стенде Санкт-Петербурга в павильоне №75 ВДНХ в Москве», — говорится в пресс-релизе организаторов.

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года.

В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

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