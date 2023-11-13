В Нижегородской области открыли два новых фельдшерско-акушерских пункта

В Княгининском муниципальном округе Нижегородской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» открыли два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП).

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

На строительство медучреждений в селе Егорьевское и деревне Бубенки из федерального бюджета было выделено около 24 млн рублей.

Приобретено новое медицинское оборудование. Приём ведут специалисты высшей квалификационной категории.

За консультациями в новые ФАПы могут обратиться более 400 жителей из восьми населённых пунктов.

Также стало известно, что в Казачьей бухте в Севастополе открыли новую поликлинику, рассчитанную на 320 посещений в смену, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на главу региона Михаила Развожаева.

В медучреждении смогут проходить лечение 10 тыс. взрослых и 3,5 тыс. детей.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области открыли 55 ФАПов и амбулаторий за пять лет.