RT в Telegram
Подпишись

В Нижегородской области открыли два новых фельдшерско-акушерских пункта

Короткая ссылка
В Княгининском муниципальном округе Нижегородской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» открыли два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП).
В Нижегородской области открыли два новых фельдшерско-акушерских пункта
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

На строительство медучреждений в селе Егорьевское и деревне Бубенки из федерального бюджета было выделено около 24 млн рублей.

Приобретено новое медицинское оборудование. Приём ведут специалисты высшей квалификационной категории.

За консультациями в новые ФАПы могут обратиться более 400 жителей из восьми населённых пунктов.

Также стало известно, что в Казачьей бухте в Севастополе открыли новую поликлинику, рассчитанную на 320 посещений в смену, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на главу региона Михаила Развожаева.

В медучреждении смогут проходить лечение 10 тыс. взрослых и 3,5 тыс. детей.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области открыли 55 ФАПов и амбулаторий за пять лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить