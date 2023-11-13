Выпавший из окна 18-го этажа в Новосибирске ребёнок выжил

Ребёнок, который выпал из окна 18-го этажа одного из многоквартирных домов в Ленинском районе Новосибирска, выжил. Полуторагодовалого мальчика доставили в реанимацию.

О состоянии пострадавшего рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко. По её словам, в результате падения ребёнок получил значительные травмы. Его состояние оценивается как тяжёлое.

«Врачи сейчас им занимаются. У него множественные ушибы», — цитирует Болтенко газета «Известия».

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