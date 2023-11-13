Врач Тарадайко подчеркнула важность профилактики диабета

Заслуженный врач России, врач-эндокринолог, диетолог, заведующая областным диабетологическим центром Нижегородской областной больницы имени Н.А. Семашко Наталья Тарадайко в преддверии Всемирного дня борьбы с диабетом, 14 ноября, рассказала, что численность пациентов с этим заболеванием в стране увеличилась более чем в два раза за последние десять лет.

«По данным Федерального регистра сахарного диабета в России на 1 января 2023 года на диспансерном учёте состоит 4 962 762 человека — это 3,42% населения», — поделилась она в разговоре с сайтом pravda-nn.ru.

В Нижегородской области, по её словам, за период с 2010 по 2023 годы количество пациентов с сахарным диабетом 2-го типа увеличилось более чем на 38 тыс. человек, а с сахарным диабетом 1-го типа — почти на 2 тыс. человек.

Врач напомнила о важности скрининга и профилактики, в том числе и такого состояния, как преддиабет 2-го типа.

Снижение массы тела на 10% сокращало риск развития сахарного диабета 2-го типа в будущем на 80%, отметила она. А лицам с предиабетом достаточно снизить массу тела на 7%, чтобы существенно уменьшить риск развития диабета, заключила Тарадайко.

Ранее семейный терапевт, клинический психолог-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Ивашкевич в беседе с сайтом kp.ru выразила мнение, что вред от фастфуда можно снизить, если соблюдать некоторые правила.