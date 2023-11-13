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Поддержку правительства Москвы получило 12 фармкомпаний

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что с осени 2022 года поддержку правительства Москвы получило 12 фармкомпаний.
Поддержку правительства Москвы получило 12 фармкомпаний
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

Как рассказала Ракова, это позволило провести 52 клинических исследования по 14 терапевтическим областям.

Также в этот период в исследовательских центрах стартовали 19 исследований биоаналогов и дженериков, 22 исследования оригинальных препаратов и 11 вакцин против туберкулёза, пневмококка и COVID-19.

Кроме того отмечается, что 57% из всех клинических исследований, проходящих в России, проводится в Москве.

Ранее сообщалось, что дежурные врачи начали работать в женских консультациях Москвы.

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