Поддержку правительства Москвы получило 12 фармкомпаний
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Об этом сообщает НСН.
Как рассказала Ракова, это позволило провести 52 клинических исследования по 14 терапевтическим областям.
Также в этот период в исследовательских центрах стартовали 19 исследований биоаналогов и дженериков, 22 исследования оригинальных препаратов и 11 вакцин против туберкулёза, пневмококка и COVID-19.
Кроме того отмечается, что 57% из всех клинических исследований, проходящих в России, проводится в Москве.
Ранее сообщалось, что дежурные врачи начали работать в женских консультациях Москвы.