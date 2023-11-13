Технолог Смирнов посоветовал не закупать лекарства впрок
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Прежде чем закупаться лекарственными препаратами, в том числе для лечения хронических заболеваний, следует проконсультироваться с врачом, посоветовал специалист в беседе с «Газетой.Ru».
«Лучше уточнить у врача, в каких объёмах приобретать необходимые препараты и существуют ли аналоги», — подчеркнул Смирнов.
По его словам, покупать с небольшим запасом можно «ходовые» препараты: обезболивающие или жаропонижающие.
Также необходимо контролировать их срок годности и соблюдать указанные производителем условия хранения. Кроме того, технолог посоветовал раз в полгода проводить ревизию аптечки, чтобы вовремя утилизировать лекарства с истёкшим сроком годности.
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