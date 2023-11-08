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Терапевт Быстрова предостерегла от использования антибиотиков без назначения

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Кардиолог-терапевт сети медицинских клиник «Неболит» Елена Быстрова рассказала о последствиях приёма антибиотиков без назначения врача.
Терапевт Быстрова предостерегла от использования антибиотиков без назначения
  • Gettyimages.ru

Неконтролируемое использование антибиотиков может повлечь за собой серьёзные проблемы для здоровья, заявила врач в беседе с «Вечерней Москвой».

«Многие люди часто сами себе назначают антибиотики в уверенности, что это поможет, но потом удивляются, почему лечение не работает. Основная ошибка здесь заключается в том, что антибиотики не действуют на вирусы. Они разработаны для борьбы с бактериальными инфекциями, которые могут быть серьёзными и зачастую не поддаются самолечению», — отметила Быстрова.

Также она заявила, что решение о назначении антибиотиков всегда должно приниматься врачом и проводиться под контролем, так как зависит от многих факторов: диагноза, серьёзности инфекции, индивидуальных особенностей пациента, результатов лабораторных исследований.

Ранее врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Стольная рассказала об использовании горчичников при простуде.

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