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Терапевт Стольная высказалась о целесообразности использования горчичников

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Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Стольная рассказала об использовании горчичников при простуде.
Терапевт Стольная высказалась о целесообразности использования горчичников
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» эксперт усомнилась в преимуществе народных средств перед медикаментозными препаратами.

«В первую очередь, вспоминаются горчичники. Предполагается, что местный согревающий эффект и ощущение тепла от них облегчат кашель, ломоту в теле и ускорят выздоровление. Однако горчичники не оказывают влияния на простудное заболевание, т. е. инфекцию, вызываемую респираторными вирусами», — сказала Стольная.

Кроме того, по мнению врача, результатом использования горчичников может стать химический ожог или аллергическая реакция, так как горчичный порошок содержит в своём составе аллилизотиоцианат, поэтому ощущение тепла и жжения достигается из-за химической реакции и усиления кровоснабжения.

Ранее врач-оториноларинголог «СМ-Клиники» Валентин Лагутин рассказал, что шептание, курение, а также неправильное полоскание вредят здоровью горла.

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