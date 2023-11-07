Лор-врач Лагутин посоветовал не полоскать горло составом из соды и соли
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При разговоре шёпотом избыточно растягиваются голосовые складки, которые со временем привыкают к разомкнутому состоянию. Из-за этого при ларингите голос может долго не возвращаться, поделился врач в беседе с «Газетой.Ru».
Ещё одна вредная привычка — курение, отметил Лагутин. У курильщиков нарушается процесс клеточного питания слизистой оболочки глотки и гортани, слизистые разрыхляются.
«Не стоит полоскать горло содой и солью, растворёнными в воде. Сода и соль при совместном воздействии одновременно осушают и разрыхляют слизистую», — сказал врач.
Он посоветовал для полосканий выбирать составы с дубильными веществами: шалфей, ромашку, хорошо заваренный чёрный чай.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с сайтом kp.ru заявил, что сквозняки и переохлаждения могут спровоцировать простудные заболевания.