Медики прооперировали капитана совершившего жёсткую посадку на Чукотке Ан-2
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Об этом глава региона написал в Telegram.
«Пострадавший в авиапроисшествии капитан успешно прооперирован. Медицинские специалисты сообщают, что состояние пациента стабильное, его жизни ничто не угрожает», — указал губернатор.
Вместе с этим Кузнецов добавил, что мужчине предстоит длительный период реабилитации и восстановления.
Также он добавил, что второй пилот находится под наблюдением врачей, его состояние удовлетворительное.
Ранее Кузнецов заявил, что всех пострадавших вывезли с места авиапроисшествия с самолётом Ан-2.