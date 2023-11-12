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Медики прооперировали капитана совершившего жёсткую посадку на Чукотке Ан-2

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Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов заявил, что врачи успешно прооперировали капитана самолёта Ан-2, совершившего жёсткую посадку на Чукотке.
Медики прооперировали капитана совершившего жёсткую посадку на Чукотке Ан-2
  • Gettyimages.ru

Об этом глава региона написал в Telegram.

«Пострадавший в авиапроисшествии капитан успешно прооперирован. Медицинские специалисты сообщают, что состояние пациента стабильное, его жизни ничто не угрожает», — указал губернатор.

Вместе с этим Кузнецов добавил, что мужчине предстоит длительный период реабилитации и восстановления.

Также он добавил, что второй пилот находится под наблюдением врачей, его состояние удовлетворительное.

Ранее Кузнецов заявил, что всех пострадавших вывезли с места авиапроисшествия с самолётом Ан-2.

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