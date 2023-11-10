Всех пострадавших вывезли с места ЧП с самолётом Ан-2 на Чукотке
Об этом он написал в Telegram.
«Третий пострадавший в авиапроисшествии доставлен на базу «Полярного». Двое — пассажир и капитан — ранее были доставлены в артель «Шахтёрский», — указал глава региона.
Кузнецов также добавил, что всем пострадавшим оказана первичная медицинская помощь при удалённом консультировании специалистов окружной больницы. В настоящий момент ожидается появление возможности для вылета санитарного рейса.
Ранее Кузнецов сообщил, что пропавший на Чукотке самолёт Ан-2 найден, все трое находившихся на борту живы.