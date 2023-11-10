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Всех пострадавших вывезли с места ЧП с самолётом Ан-2 на Чукотке

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Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов заявил, что всех пострадавших вывезли с места авиапроисшествия с самолётом Ан-2.

Об этом он написал в Telegram.

«Третий пострадавший в авиапроисшествии доставлен на базу «Полярного». Двое — пассажир и капитан — ранее были доставлены в артель «Шахтёрский», — указал глава региона.

Кузнецов также добавил, что всем пострадавшим оказана первичная медицинская помощь при удалённом консультировании специалистов окружной больницы. В настоящий момент ожидается появление возможности для вылета санитарного рейса.

Ранее Кузнецов сообщил, что пропавший на Чукотке самолёт Ан-2 найден, все трое находившихся на борту живы.

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