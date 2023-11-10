RT в Telegram
Подпишись

Губернатор: пропавший на Чукотке самолёт Ан-2 найден, все члены экипажа живы

Короткая ссылка
Пропавший на Чукотке самолёт Ан-2 найден, все трое находившихся на борту живы, заявил губернатор Владислав Кузнецов.
Губернатор: пропавший на Чукотке самолёт Ан-2 найден, все члены экипажа живы
  • Gettyimages.ru
  • © avstraliavasin

«Пропавший самолёт найден. По предварительной информации, все три человека — пилоты и пассажир живы, однако получили ранения различной степени тяжести», — написал он в Telegram.

Во время обнаружения на борту находилось два человека, капитан в этом время пешком отправился для поиска места связи. За ним выдвинулась поисковая группа.

«Пока все пострадавшие будут транспортированы в артель Шахтёрский. Утром, если позволит погода, организуем санрейс», — сообщил Кузнецов.

Ранее стало известно, что самолёт Ан-2 авиакомпании «Стриж авиа» пропал на Чукотке, на его борту находятся три человека — два члена экипажа и один пассажир.

Следователи возбудили по факту ЧП уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить