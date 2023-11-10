Губернатор: пропавший на Чукотке самолёт Ан-2 найден, все члены экипажа живы

Пропавший на Чукотке самолёт Ан-2 найден, все трое находившихся на борту живы, заявил губернатор Владислав Кузнецов.

«Пропавший самолёт найден. По предварительной информации, все три человека — пилоты и пассажир живы, однако получили ранения различной степени тяжести», — написал он в Telegram.

Во время обнаружения на борту находилось два человека, капитан в этом время пешком отправился для поиска места связи. За ним выдвинулась поисковая группа.

«Пока все пострадавшие будут транспортированы в артель Шахтёрский. Утром, если позволит погода, организуем санрейс», — сообщил Кузнецов.

Ранее стало известно, что самолёт Ан-2 авиакомпании «Стриж авиа» пропал на Чукотке, на его борту находятся три человека — два члена экипажа и один пассажир.

Следователи возбудили по факту ЧП уголовное дело.