Воробьёв: все женские консультации Подмосковья перейдут на новый стандарт работы

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что все 74 женские консультации, функционирующие в регионе, будут модернизированы в конце текущего года.

Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Воробьёв напомнил, что проект «Наша женская консультация» был запущен в целях повышения качества профильной медицинской помощи. Помимо обновления внешнего вида зданий и интерьеров также внедряется единый стандарт работы женских консультации.

Ранее председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин в беседе с сайтом kp.ru раскрыл перспективы цифровой трансформации системы обязательного медицинского страхования в России. По его словам, цифровой полис уже запросили более 50 млн россиян.