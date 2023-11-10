Воробьёв: все женские консультации Подмосковья перейдут на новый стандарт работы
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Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
Воробьёв напомнил, что проект «Наша женская консультация» был запущен в целях повышения качества профильной медицинской помощи. Помимо обновления внешнего вида зданий и интерьеров также внедряется единый стандарт работы женских консультации.
Ранее председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин в беседе с сайтом kp.ru раскрыл перспективы цифровой трансформации системы обязательного медицинского страхования в России. По его словам, цифровой полис уже запросили более 50 млн россиян.