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Невролог Кудрявцев рассказал о пользе плавания для борьбы с усталостью

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Врач-невролог «СМ-Клиники» Роман Кудрявцев заявил, что бороться с усталостью помогает регулярная физическая активность.
Невролог Кудрявцев рассказал о пользе плавания для борьбы с усталостью
  • Gettyimages.ru
  • © Erstudiostok

«Как врач-невролог, рекомендую обратить внимание на плавание и лечебную физкультуру для опорно-двигательного аппарата. Посещение бассейна два раза в неделю и 15—30 минут занятий лечебной физкультурой ежедневно позволят пережить осень в хорошем настроении, полными сил и энергии», — цитирует эксперта РИАМО.

По словам Кудрявцева, важную роль играет и полноценный сон. Рекомендуется ложиться спать в одно и то же время, исключать за два часа до сна тонизирующие напитки, проветривать помещение.

Что касается питания, то оно должно быть комплексным и разнообразным.

Ранее кардиолог, автор книги «Привычка быть здоровым. Как предотвратить гипертонию, инфаркт и инсульт» Наталья Гаврилюк в беседе с сайтом kp.ru рассказала о значении термина «нетренировочная физическая активность».

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