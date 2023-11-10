Врач Пылёв: улучшение показателей по онкозаболеваниям связано с диагностикой

Главный врач федерального центра экспертной онкологии «Евроонко» Андрей Пылёв прокомментировал данные Минздрава России о том, что за четыре года смертность от онкозаболеваний снизилась в стране на 5,6%, а около 60% патологий выявляют на ранних стадиях.

Улучшение результатов лечения связано с усовершенствованием методов первичной диагностики, заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, раньше люди обращались за врачебной помощью чаще всего на поздних стадиях, при наличии неких симптомов, тогда как сегодня работают диспансерные и скрининговые программы, которые позволяют диагностировать онкологические заболевания на более ранних стадиях.

Чем раньше поставлен диагноз, тем более благоприятный прогноз у пациента, резюмировал Пылёв.

Ранее председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин в беседе с сайтом kp.ru раскрыл перспективы цифровой трансформации системы обязательного медицинского страхования в России. По его словам, цифровой полис уже запросили более 50 млн россиян.