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Врач Пылёв: улучшение показателей по онкозаболеваниям связано с диагностикой

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Главный врач федерального центра экспертной онкологии «Евроонко» Андрей Пылёв прокомментировал данные Минздрава России о том, что за четыре года смертность от онкозаболеваний снизилась в стране на 5,6%, а около 60% патологий выявляют на ранних стадиях.
Врач Пылёв: улучшение показателей по онкозаболеваниям связано с диагностикой
  • Gettyimages.ru
  • © Assembly

Улучшение результатов лечения связано с усовершенствованием методов первичной диагностики, заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, раньше люди обращались за врачебной помощью чаще всего на поздних стадиях, при наличии неких симптомов, тогда как сегодня работают диспансерные и скрининговые программы, которые позволяют диагностировать онкологические заболевания на более ранних стадиях.

Чем раньше поставлен диагноз, тем более благоприятный прогноз у пациента, резюмировал Пылёв.

Ранее председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин в беседе с сайтом kp.ru раскрыл перспективы цифровой трансформации системы обязательного медицинского страхования в России. По его словам, цифровой полис уже запросили более 50 млн россиян.

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