В Союзе пенсионеров поддержали идею контроля крупных переводов со счетов некоторых граждан

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал предложение о введении контроля за крупными переводами со счетов пенсионеров.

Собеседник RT назвал данное предложение верным.

«Иногда бывает, что пенсионеры продают квартиры, дачи и об этих сделках становится известно третьим лицам. Могут возникнуть ситуации, при которых дальнейший ход событий может находиться под контролем мошенников. Это не редкие случаи», — рассказал Рязанский.

По его словам, из имеющейся на данный момент статистики подобных случаев можно сделать вывод, что серьёзной защиты сбережений людей от мошенников не существует, кроме той, «которую люди обязаны сами себе обеспечить».

«Осторожность и ещё раз осторожность. Много случаев, когда совершенно разумные, грамотные, понимающие люди попадались на уловки маститых мошенников с различными психологическими трюками. Поэтому излишняя степень контроля нужна, чтобы не происходило таких событий, когда пенсионер опомнится и пойдёт заявлять в полицию, а его денег уже и след простыл», — добавил спикер.

Он также считает, что меры защиты необходимо проработать со специалистами по безопасности и работниками банков.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил дополнительно проверять крупные банковские операции пенсионеров на возможное присутствие манипуляций третьих лиц.

Подробнее — в материале RT.