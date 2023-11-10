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Депутат Фёдоров предложил ввести контроль за крупными переводами со счетов пенсионеров

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил дополнительно проверять крупные банковские операции пенсионеров на возможное присутствие манипуляций третьих лиц. Копия письма на имя главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.
Депутат Фёдоров предложил ввести контроль за крупными переводами со счетов пенсионеров
  • РИА Новости

В обращении законодатель отметил, что в СМИ часто возникают информационные сообщения о мошеннических действиях с банковскими счетами пенсионеров в различных регионах страны.

Представляясь сотрудниками правоохранительных органов либо службы безопасности банка, злоумышленники манипулируют гражданами, вынуждая их осуществлять онлайн-переводы либо снимать крупные суммы в отделениях банков и переводить средства на свои счета.

Когда гражданин осознаёт, что столкнулся с преступниками, деньги не всегда удаётся вернуть, как и найти лиц, совершивших кражу. Нередко ущерб в одном конкретном случае может составлять до нескольких миллионов рублей, заметил парламентарий.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязанности для сотрудников банков дополнительно проверять операции (онлайн-переводы, снятие средств) на сумму от 50 тыс. рублей перед их осуществлением со счетов держателей в возрасте 60 лет и старше на возможное присутствие противоправных действий, попытки третьих лиц осуществить мошеннические манипуляции», — говорится в тексте обращения.

Данные дополнительные проверки могут осуществляться с помощью беседы в банке при запросе снятия со счёта крупной суммы либо звонка держателю счёта при запросе электронного перевода средств, добавил Фёдоров.

Ранее стало известно, что 63% россиян не отвечают на звонки с незнакомых номеров.

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