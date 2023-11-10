Депутат Фёдоров предложил ввести контроль за крупными переводами со счетов пенсионеров

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил дополнительно проверять крупные банковские операции пенсионеров на возможное присутствие манипуляций третьих лиц. Копия письма на имя главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что в СМИ часто возникают информационные сообщения о мошеннических действиях с банковскими счетами пенсионеров в различных регионах страны.

Представляясь сотрудниками правоохранительных органов либо службы безопасности банка, злоумышленники манипулируют гражданами, вынуждая их осуществлять онлайн-переводы либо снимать крупные суммы в отделениях банков и переводить средства на свои счета.

Когда гражданин осознаёт, что столкнулся с преступниками, деньги не всегда удаётся вернуть, как и найти лиц, совершивших кражу. Нередко ущерб в одном конкретном случае может составлять до нескольких миллионов рублей, заметил парламентарий.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязанности для сотрудников банков дополнительно проверять операции (онлайн-переводы, снятие средств) на сумму от 50 тыс. рублей перед их осуществлением со счетов держателей в возрасте 60 лет и старше на возможное присутствие противоправных действий, попытки третьих лиц осуществить мошеннические манипуляции», — говорится в тексте обращения.

Данные дополнительные проверки могут осуществляться с помощью беседы в банке при запросе снятия со счёта крупной суммы либо звонка держателю счёта при запросе электронного перевода средств, добавил Фёдоров.

Ранее стало известно, что 63% россиян не отвечают на звонки с незнакомых номеров.