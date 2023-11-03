Большинство россиян не отвечают на звонки с незнакомых номеров

Согласно новому исследованию, 63% россиян не отвечают на звонки с незнакомых номеров. По их словам, все важные контакты у них записаны.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на исследование, проведённое в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также в мессенджерах Telegram и Viber.

По словам 14% опрошенных, они подключили себе сервис, предупреждающий, что входящий звонок может быть рекламным или мошенническим.

Как утверждают 12% участников исследования, они берут трубку и ждут, пока звонящий не представится и не объяснит цель звонка.

Ещё 10% респондентов сообщили, что всегда отвечают и разговаривают со всеми звонящими.

Ранее руководитель отдела сопровождения клиентов Atiko Виталий Маяков рассказал, как не стать жертвой мошенников при покупке на крупных торговых площадках в интернете.