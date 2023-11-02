Специалист Маяков рассказал, как мошенники действуют на маркетплейсах

Руководитель отдела сопровождения клиентов Atiko Виталий Маяков рассказал, как не стать жертвой мошенников при покупке на крупных торговых площадках в интернете.

Телефонное мошенничество — один из распространённых видов мошенничества на маркетплейсах, сообщил он в беседе с «Газетой.Ru».

«Бывает так, что мошенники дублируют карточку товара, делают на ней пометку текстом, что для получения скидки надо связаться с продавцом напрямую через WhatsApp, и выставляют на продажу. Далее схема проста: вы звоните по данному номеру, вам отвечает «консультант», вы оплачиваете товар и ничего не получаете», — объяснил Маяков.

В некоторых случаях мошенники пытаются войти в доверие к клиенту, который не получил товар, предлагая выбрать другой способ доставки, для чего высылают ему ссылку, по которой нужно перейти.

«Таким образом вы уже с настоящего сайта переходите на мошеннический, а там происходит потеря клиентом данных и средств», — заключил Маяков.

Ранее замдиректора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в интервью телеканалу«Звезда» рассказал, что человек может стать жертвой мошенников, если откроет хотя бы одну вредоносную ссылку.