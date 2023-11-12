Врач рассказал, какие признаки свидетельствуют о повышении давления

Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный объяснил в беседе с RT, по каким признакам можно выявить гипертонию без измерения давления.

«Прежде всего, важно понимать, что выявить гипертонию без специального оборудования, тонометра, невозможно: человек может чувствовать себя нормально даже при опасно высоких показателях давления. Это происходит из-за того, что при длительно повышенном давлении рецепторы, расположенные в сосудах, частично утрачивают чувствительность и организм перестаёт замечать изменения», — пояснил врач.

Тем не менее есть неспецифические признаки, которые могут указывать на проблему с давлением, предупредил эксперт.

«В первую очередь это головная боль. При гипертонии она обычно возникает в утренние часы и локализуется в области затылка. Головные боли могут сопровождаться головокружением, особенно при резкой смене положения тела. Эти симптомы возникают из-за изменений в кровотоке внутри сосудов головного мозга», — заявил он.

По словам врача, постоянный или периодический шум в ушах, а также ухудшение зрения или мелькание мушек перед глазами также могут возникать при повышенном давлении.

«Такие симптомы появляются из-за того, что кровь при гипертонии циркулирует под более высоким давлением, что, в свою очередь, увеличивает нагрузку на мелкие сосуды и может способствовать их повреждению или изменению их проницаемости. Кровоснабжение органов нарушается, и это приводит к ухудшению их функции. Сетчатка глаз и компоненты внутреннего уха чрезвычайно чувствительны к колебаниям кровотока, поэтому эти органы реагируют на нарушение работы сосудов одними из первых», — подчеркнул Банный.

Отмечается, что ряд симптомов вызван увеличенной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему: повышенное артериальное давление требует от сердца больших усилий для перекачивания крови через сосуды.

«Это приводит к учащённому сердцебиению, а также другим ритмическим нарушениям. Неспособность сердца эффективно перекачивать кровь, особенно во время физической нагрузки, может вызвать ощущение нехватки воздуха — одышку. Этот симптом возникает из-за того, что тканям и органам не хватает кислорода и организм пытается компенсировать это увеличением частоты дыхания. Длительная работа сердца в усиленном режиме может привести к повышенной утомляемости и общему ослаблению организма», — пояснил специалист.

Как добавил врач, у людей с чувствительной кожей часто краснеет лицо.

«Это происходит из-за того, что в попытке нормализовать давление кровеносные сосуды расширяются и становятся более заметными. Такое покраснение может быть временным (и исчезать после нормализации давления) или стабильным — в этом случае окружающие люди могут воспринимать красноту как особенность внешности человека», — рассказал он.

Ещё один симптом, который должен насторожить, — учащение мочеиспускания, особенно в ночное время (ноктурия), предупредил Банный.

«Важно учитывать, что перечисленные симптомы далеко не всегда указывают на гипертонию. Но независимо от причины это веский повод обратиться к врачу и пройти обследование», — заключил собеседник RT.

Ранее врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала в беседе с RT, какие неочевидные, на первый взгляд, сигналы тела могут указывать на стресс и как с ними справиться.